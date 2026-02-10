PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Vermisster 15-jähriger aus Erfurt wohlbehalten angetroffen

Erfurt (ots)

Der seit dem 09.02.2026 vermisste 15-jährige aus Erfurt konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung bei der Suche. (AA)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

