Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Vermisster 15-jähriger aus Erfurt wohlbehalten angetroffen
Erfurt (ots)
Der seit dem 09.02.2026 vermisste 15-jährige aus Erfurt konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung bei der Suche. (AA)
