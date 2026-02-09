PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und berauscht am Steuer

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Rahmen mehrerer Verkehrskontrollen stellten Streifenbesatzungen am Wochenende und in der Nacht zu Montag im Landkreis Sömmerda mehrere Verkehrsteilnehmer fest, die unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilgenommen hatten.

Bereits Freitagabend kontrollierten Beamte kurz nach 22:00 Uhr in Wiehe einen 43-jährigen Renault-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Sonntagnacht gegen 00:30 Uhr geriet in der Weißenseer Straße in Sömmerda ein 32-jähriger Audi-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Bei ihm wurden 0,6 Promille festgestellt. Ebenfalls am Sonntag, kurz nach 15:30 Uhr, kontrollierten Polizisten in der Salzmannstraße in Sömmerda einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Gleiches gilt für einen 38-jährigen Seat-Fahrer, der am Sonntagabend gegen 23:45 Uhr in Weißensee kontrolliert wurde. In der Nacht zu Montag, kurz vor 01:00 Uhr, stoppten Beamte auf der Bundesstraße 85 bei Buttelstedt eine 42-jährige Renault-Fahrerin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille.

Den 43-jährigen Renault-Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen die übrigen Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diese ziehen im Falle der Rechtskraft Geldbußen von mindestens 500 Euro, Punkte im Fahreignungsregister sowie Fahrverbote nach sich. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 08:43

    LPI-EF: Diebe verwüsten Küche und stehlen Bargeld aus Bistro

    Erfurt (ots) - Zu einem Einbruch in ein Bistro kam es am vergangenen Wochenende in der Erfurter Altstadt. Im Tatzeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Objekt, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Inneren beschädigten sie die Küchenzeile, rissen Teile der Verkleidung heraus und schlugen eine Herdplatte ein. Anschließend entwendeten sie ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 08:42

    LPI-EF: Einbruch in Pizzeria in der Erfurter Innenstadt

    Erfurt (ots) - Am Samstag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Einbruch in eine Pizzeria. Im Tatzeitraum zwischen 01:00 Uhr und 09:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Hebelwerkzeug gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Anschließend begaben sich die Einbrecher in den Kassenbereich und entwendeten aus einer Schublade Bargeld in Höhe von ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 08:05

    LPI-EF: Mitarbeiter nach räuberischem Diebstahl aus Pflegedienst leicht verletzt

    Erfurt (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden kam es in Erfurt zu einem räuberischen Diebstahl aus einem Pflegedienst. Kurz nach 05:00 Uhr wollte ein 30-jähriger Mitarbeiter sein Büro am Juri-Gagarin-Ring betreten. Nachdem sich die Tür erst nach mehreren Versuchen öffnen ließ, traf er im Inneren auf einen Unbekannten, der bereits einen Rucksack mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren