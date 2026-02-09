Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und berauscht am Steuer

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Rahmen mehrerer Verkehrskontrollen stellten Streifenbesatzungen am Wochenende und in der Nacht zu Montag im Landkreis Sömmerda mehrere Verkehrsteilnehmer fest, die unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilgenommen hatten.

Bereits Freitagabend kontrollierten Beamte kurz nach 22:00 Uhr in Wiehe einen 43-jährigen Renault-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Sonntagnacht gegen 00:30 Uhr geriet in der Weißenseer Straße in Sömmerda ein 32-jähriger Audi-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Bei ihm wurden 0,6 Promille festgestellt. Ebenfalls am Sonntag, kurz nach 15:30 Uhr, kontrollierten Polizisten in der Salzmannstraße in Sömmerda einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Gleiches gilt für einen 38-jährigen Seat-Fahrer, der am Sonntagabend gegen 23:45 Uhr in Weißensee kontrolliert wurde. In der Nacht zu Montag, kurz vor 01:00 Uhr, stoppten Beamte auf der Bundesstraße 85 bei Buttelstedt eine 42-jährige Renault-Fahrerin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille.

Den 43-jährigen Renault-Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen die übrigen Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diese ziehen im Falle der Rechtskraft Geldbußen von mindestens 500 Euro, Punkte im Fahreignungsregister sowie Fahrverbote nach sich. (DS)

