Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe verwüsten Küche und stehlen Bargeld aus Bistro

Erfurt (ots)

Zu einem Einbruch in ein Bistro kam es am vergangenen Wochenende in der Erfurter Altstadt. Im Tatzeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Objekt, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Inneren beschädigten sie die Küchenzeile, rissen Teile der Verkleidung heraus und schlugen eine Herdplatte ein. Anschließend entwendeten sie ein Portemonnaie mit mehreren hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden dürfte mit geschätzten 1.000 Euro deutlich höher liegen. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell