Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Pizzeria in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Am Samstag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Einbruch in eine Pizzeria. Im Tatzeitraum zwischen 01:00 Uhr und 09:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Hebelwerkzeug gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Anschließend begaben sich die Einbrecher in den Kassenbereich und entwendeten aus einer Schublade Bargeld in Höhe von etwa 50 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Eingangstür konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

