Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer nach Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Erfurt (ots)

Sonnabendnachmittag kam es im Erfurter Norden zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 46-jähriger VW-Fahrer die Vilniuser Straße in Richtung Nordhäuser Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er an der Kreuzung Warschauer Straße/Berliner Straße eine rote Ampel und bog nach links in ein angrenzendes Wohngebiet ab. Dabei übersah er eine parallel in Richtung Nordhäuser Straße fahrende Straßenbahn der Linie 6. In der Folge kam es zur Kollision. Dabei wurde der VW auf der Fahrerseite stark beschädigt. Der Autofahrer musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein 12-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Fahrgäste der Straßenbahn sowie der Triebwagenführer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. (DS)

