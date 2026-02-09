PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer nach Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Erfurt (ots)

Sonnabendnachmittag kam es im Erfurter Norden zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 46-jähriger VW-Fahrer die Vilniuser Straße in Richtung Nordhäuser Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er an der Kreuzung Warschauer Straße/Berliner Straße eine rote Ampel und bog nach links in ein angrenzendes Wohngebiet ab. Dabei übersah er eine parallel in Richtung Nordhäuser Straße fahrende Straßenbahn der Linie 6. In der Folge kam es zur Kollision. Dabei wurde der VW auf der Fahrerseite stark beschädigt. Der Autofahrer musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein 12-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Fahrgäste der Straßenbahn sowie der Triebwagenführer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 03:26

    LPI-EF: Diebstahl aus BMW

    Erfurt (ots) - Wie der Polizei am Samstagabend bekannt wurde, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem geparkten Auto in der Erfurter Innenstadt. In den frühen Morgenstunden öffnete der Täter das Fahrzeug, um in der weiteren Folge diverse Bekleidung, darunter eine teure Wildlederjacke, aus diesem zu stehlen. Es wurden Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (FW) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 11:48

    LPI-EF: Gefährliche Mischung: Alkohol und Cannabis bei sieben Verkehrsteilnehmern festgestellt

    Erfurt (ots) - Im Zeitraum von Samstagmorgen (08.02.), bis Sonntagfrüh stellte die Polizei im Rahmen von Verkehrskontrollen insgesamt sieben Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet Erfurt fest. Die festgestellten Verstöße betrafen unterschiedliche Verkehrsmittel. Neben Pkw-Fahrern waren auch Fahrradfahrer sowie Nutzer von E-Scootern betroffen. Die gemessenen Alkoholwerte ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 07:18

    LPI-EF: Keller aufgebrochen

    Sprötau (ots) - In der Zeit vom 06.02.26 auf den 07.02.26 brach ein unbekannter Täter drei Keller in einem Wohnblock in Sprötau, Am Walde auf. Es entstand hierbei ein Schaden von 15,- EUR, da die Vorhängeschlösser beschädigt wurden. Entwendet wurde aus den Kellern nichts. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (FR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren