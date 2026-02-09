PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abschlussmeldung zum Polizeieinsatz nach Dachstuhlbrand am Domplatz

Erfurt (ots)

In der Silvesternacht kam es am Erfurter Domplatz zu einem Brand, bei dem drei historische Fachwerkhäuser schwer beschädigt wurden und mehr als 20 Bewohner ihr Zuhause verloren. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bezifferbar, allerdings wird von einem Millionenschaden ausgegangen.

Zum derzeitigen Ergebnis der polizeilichen Brandursachenermittlung ist mitzuteilen, dass vorbehaltlich des noch nicht vorliegenden Sachverständigengutachtens von einem bereits bestandenen Schwelbrand in der Zwischenwand der initial brandbetroffenen Fachwerkhäuser ausgegangen werden muss. Selbiger dürfte über Tage oder sogar Wochen unerkannt geblieben sein. Die Ursache für den Schwelbrand kann aufgrund der starken Beschädigungen durch den Brand selbst und durch die umfangreichen Löscharbeiten nicht mit der notwendigen Sicherheit bestimmt werden. Ein technischer Defekt ist naheliegend. Was letztlich die Entzündung der sich in der Zwischenwand und in den Geschossdecken ausgebreiteten Schwelbrandgase auslöste, ist nicht mehr sicher feststellbar.

Die Spurensuche und -sicherung war sehr aufwendig und konnte wegen der starken Zerstörung sowie der akuten Einsturzgefahr der brandbetroffenen Gebäude erst Mitte Januar abgeschlossen werden. Darüber hinaus wurden zahlreiche Zeugen vernommen. Außerdem sichteten und analysierten die Ermittler knapp 60 Foto- und Videoaufnahmen sowie weitere sachdienliche Hinweise, um die vor Ort festgestellten objektiven Befunde nachvollziehbar einzuordnen. Hierzu bedurfte es auch der Auswertung der vom Bauamt der Stadt Erfurt bzgl. der betroffenen Gebäude zur Verfügung gestellten Bauunterlagen.

Die Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt arbeiteten am Brandort gemeinsam mit Brandermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Suhl und einem Brandsachverständigen des Landeskriminalamts Thüringen. Ferner waren am Brandort weitere Spezialkräfte des TLKA zur umfänglichen Dokumentation des Brandortes eingesetzt. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

