Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Container und Arztpraxen
Iserlohn (ots)
Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch einen Baucontainer an der Hagener Straße in Letmathe geknackt. Sie entwendeten dort gelagertes Werkzeug. In der gleichen Nacht wurde zudem in ein Ärztehaus in der Iserlohner Innenstadt eingebrochen. Die Unbekannten versuchten sich an mehreren Türen in dem Gebäude an der Laarstraße. Es entstand Sachschaden, entwendet wurde jedoch nichts. Die Polizei bittet unter 0237191990 um Hinweise. (lubo)
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