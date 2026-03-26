POL-MK: Einbruch in Container und Arztpraxen

Lüdenscheid (ots) - Eine 70-Jährige wurde gestern Nachmittag am Sternplatz bestohlen. Am Eingang des Einkaufszentrums sei sie in Begleitung ihres Mannes gegen 16.30 Uhr angesprochen worden. Man habe sie um eine Spende für Menschen mit Behinderungen gebeten. Wenig später stellte sie den Verlust ihres Portemonnaies fest. Womöglich sei ihr dieses gestohlen worden, als sie ins Gespräch verwickelt war. Die Polizei ermittelt in der Sache und bittet Zeugen um Hinweise, auch ...

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