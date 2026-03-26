Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe und Vandalen

Lüdenscheid (ots)

Eine 70-Jährige wurde gestern Nachmittag am Sternplatz bestohlen. Am Eingang des Einkaufszentrums sei sie in Begleitung ihres Mannes gegen 16.30 Uhr angesprochen worden. Man habe sie um eine Spende für Menschen mit Behinderungen gebeten. Wenig später stellte sie den Verlust ihres Portemonnaies fest. Womöglich sei ihr dieses gestohlen worden, als sie ins Gespräch verwickelt war. Die Polizei ermittelt in der Sache und bittet Zeugen um Hinweise, auch zu der Spendensammlerin. Dabei habe es sich um eine Frau im Alter von 20-25 Jahren gehandelt, die mit weißer Leggins und dunkelblauem Mantel bekleidet war. Sie sei etwa Anfang 20 gewesen und trage langes, dunkles Haar.

An der Richardstraße haben Unbekannte gestern Nachmittag für beschädigte Fenster gesorgt. Sie nahmen die Glasscheiben an einem Wohnhaus unter Beschuss. Womöglich wurde eine SoftAir-Pistole oder eine Zwille verwendet. Nun ermittelt die Polizei und bittet unter 0235190990 um Hinweise. (lubo)

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