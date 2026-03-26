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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ältere Dame verursacht Unfall am Bahnhof und flieht: Polizei sucht Zeugen

Iserlohn (ots)

Dienstagmittag krachte es am Kreisverkehr am Iserlohner Hauptbahnhof. Gegen 14.20 Uhr kam es dort zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. An der Ausfahrt in Richtung Alexanderstraße musste ein Autofahrer (55) verkehrsbedingt anhalten. Sein Hintermann (20) bekam dies mit und bremste rechzeitig. Nicht jedoch eine kurz darauf unfallflüchtige Dame. Die etwa 70-jährige Frau fuhr dem zweiten Auto auf und schob es auf den ersten Wagen. Statt sich nun um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr sie in ihrem roten VW Kleinwagen mit MK-Kennzeichen davon. Die Flüchtige hatte kurze schwarze Haare in Form einer Dauerwelle und trug eine Brille. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer hat den Unfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität der Dame oder ihrem roten Kleinwagen machen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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