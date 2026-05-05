Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Bundespolizei sucht Unbekannten nach gefährlicher Körperverletzung am Hauptbahnhof Essen

Essen (ots)

Die Bundespolizei fahndet mit Bildern von den Überwachungskameras nach einem Tatverdächtigen, der am 20. Dezember 2025 gegen 10:20 Uhr zwei Mitarbeitern einer Drogeriefiliale im Essener Hauptbahnhof angriff.

Der Tatverdächtige spuckte einer Mitarbeiterin nach verbaler Auseinandersetzung ins Gesicht. Einem weiteren Mitarbeiter, der den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte, biss er in den Finger. Es gelang ihm anschließend zu flüchten.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann an.

Die Tat ereignete sich am 20. Dezember 2025 gegen 10:20 Uhr in der Drogeriefiliale neben dem Reiseservice beim Nordausgang.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/20122025-koerperverletzung-hauptbahnhof-essen-11-2026

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