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POL-NB: Bunte Meldung: Polizisten werden zum Kalb-Bändiger

POL-NB: Bunte Meldung: Polizisten werden zum Kalb-Bändiger
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Kambs (Bollewick) (ots)

Dass ein Kalb ganz schön flink wegspringen kann und die gewonnene Freiheit genießt, haben heute Vormittag im Bereich Kambs bei Bollewick Röbeler Polizisten bezeugen können.

Autofahrer haben das entlaufene Kalb gegen 10:20 Uhr auf der L24 zwischen Wredenhagen und Kambs beim Notruf gemeldet. Ein Streifenwagen aus Röbel wurde zur Suche losgeschickt. So eine Nachwuchskuh ohne Verkehrssensoren kann schließlich nicht nur Verkehrsteilnehmer gefährden, sondern sich selbst mit dem naiven Sinn für Spaß und Freiheit außerhalb des Weidezauns schnell in Lebensgefahr begeben.

Die Einsatzkräfte haben das Kalb erst mal eine ganze Weile suchen müssen. Als sie es dann fanden, kam das Kalb nicht etwa neugierig an den Streifenwagen heran. Stattdessen sah es die Uniformierten wohl als Gefährten zum Fangespielen an. Irgendwann konnte es dann doch gegriffen und festgehalten werden - nur natürlich nicht mit Handschellen gefesselt werden. Zeitgleich waren aber Vertreter des Hofes vor Ort angekommen mit einem passenden Seil. Mit deren Hilfe konnte das Kalb gebändigt und festgebunden werden. Danach wurde es wieder auf seinen Hof zurückgefahren.

Die Polizisten blicken auf eine ungewöhnliche Verfolgung zurück und das Kalb sehr wahrscheinlich auf das Abenteuer seines jungen Lebens.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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