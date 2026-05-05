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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erheblich alkoholisierte Frau mit Fahrzeug unterwegs

Ribnitz-Damgarten (ots)

Die Polizei wurde am gestrigen Montag (04. Mai 2026) um 17:00 Uhr auf einen Parkplatz am Bleicherberg in Ribnitz-Damgarten gerufen.

Eine 50-jährige Deutsche gab an, zuvor einen Unfall in der Stadt gehabt zu haben. Offenbar soll ein PKW ihr in die Seite gefahren sein und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten einen starken Alkoholgeruch fest. Die Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von 2,35 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Ein anderes geschädigtes Fahrzeug konnte nicht festgestellt werden. Auch konnte keine zum Schadensbild am Fahrzeug passende Beschädigung auf der beschriebenen Fahrstrecke der Frau gefunden werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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