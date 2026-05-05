Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrerin durch Unfall lebensbedrohlich verletzt

Greifswald (ots)

Am gestrigen Abend, 04. Mai 2026, ereignete sich gegen 18:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Ladebower Chaussee in Greifswald.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 51-Jährige die Ladebower Chaussee mit ihrem Pkw aus Richtung Ladebow in Richtung Greifswald. Zeitgleich befuhr eine 70-jährige Frau mit ihrem Pedelec den angrenzenden Radweg.

Auf Höhe der Radverkehrsanlage überquerte die 70-Jährige die Ladebower Chaussee. Hierbei wurde sie von der 51-jährigen Pkw-Fahrerin zu spät bemerkt, in welcher Folge es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Die Fahrerin des Pedelecs erlitt durch den Unfall lebensbedrohliche Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

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