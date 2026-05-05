PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrerin durch Unfall lebensbedrohlich verletzt

Greifswald (ots)

Am gestrigen Abend, 04. Mai 2026, ereignete sich gegen 18:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Ladebower Chaussee in Greifswald.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 51-Jährige die Ladebower Chaussee mit ihrem Pkw aus Richtung Ladebow in Richtung Greifswald. Zeitgleich befuhr eine 70-jährige Frau mit ihrem Pedelec den angrenzenden Radweg.

Auf Höhe der Radverkehrsanlage überquerte die 70-Jährige die Ladebower Chaussee. Hierbei wurde sie von der 51-jährigen Pkw-Fahrerin zu spät bemerkt, in welcher Folge es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Die Fahrerin des Pedelecs erlitt durch den Unfall lebensbedrohliche Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 22:35

    POL-NB: Verkehrsunfall auf der B194 bei Groß Plasten

    Waren (LK MSE) (ots) - Am frühen Abend des 4. Mai 2026 kam es gegen 18:18 Uhr auf der B194 zwischen der B192 und der Ortslage Groß Plasten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Transporter die Strecke vor dem Pkw in Richtung Groß Plasten. Der Transporterfahrer beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück abzubiegen, um dort ein Wendemanöver ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 16:17

    POL-NB: Diebstähle angezeigt, Diebesgut aufgefunden

    Wolgast (ots) - Am vergangenen Freitag, 01. Mai 2026, erschien eine 75-jährige Frau im Polizeirevier Wolgast, um den Diebstahl ihres E-Bikes anzuzeigen. Dieses habe sich noch am Vorabend im Hausflur eines Mehrfamilienhaues in der Langen Straße befunden. Durch einen Zeugen hatte die Rentnerin in Erfahrung bringen können, dass einer ihrer Nachbarn am Vorabend mit ihrem E-Bike gesehen wurde. Daraufhin begab sie sich zu ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 15:38

    POL-NB: Mit 2,67 Promille auf der B 109 unterwegs - Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

    Wolgast (ots) - Am 03.05.2026 gegen 19:00 Uhr wurde der Polizei ein weißer Transporter VW gemeldet, welcher auffällig in Schlangenlinien die Umgehungsstraße Greifswald befahren soll. Da der Hinweisgeber nicht mitteilen konnte, welche Abgangsrichtung von der Greifswalder Umgehung der Transporterfahrer nahm, kamen mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Einsatz. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren