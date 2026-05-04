Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B194 bei Groß Plasten

Waren (LK MSE) (ots)

Am frühen Abend des 4. Mai 2026 kam es gegen 18:18 Uhr auf der B194 zwischen der B192 und der Ortslage Groß Plasten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Transporter die Strecke vor dem Pkw in Richtung Groß Plasten. Der Transporterfahrer beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück abzubiegen, um dort ein Wendemanöver durchzuführen. In diesem Moment befand sich der nachfolgende Pkw-Fahrer bereits im Überholvorgang. Der Transporterfahrer übersah den Pkw, sodass es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam.

Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der 38-jährige deutsche Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-jährige deutsche Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Neben der Polizei waren 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Groß Plasten im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen. Auch ein Rettungshubschrauber wurde vorsorglich angefordert, kam jedoch nicht zum Einsatz.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die B194 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

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