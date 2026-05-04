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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gefährliche Körperverletzung führt zu leicht verletztem 23-Jährigen

Viereck (ots)

Bereits in der Nacht des vergangenen Freitags kam es auf der Hauptstraße in Viereck unter anderem zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 23-Jähriger sowie seine Beifahrerin die Hauptstraße mit einem Pkw. Zeitgleich ging ein 23-jähriger Fußgänger in gleicher Richtung den dortigen Gehweg entlang.

Als das Fahrzeug auf Höhe des Fußgängers war, habe sich die Beifahrertür geöffnet. Da der Fußgänger nicht gewusst habe, was die Fahrzeuginsassen von ihm wollten, habe sich der 23-Jährige zunächst von der Beifahrer- auf die Fahrerseite des Pkw begeben. Da keiner der Fahrzeuginsassen mit dem Fußgänger interagiert habe, habe sich dieser wieder zurück zum Gehweg begeben wollen. Als er sich mittig der Fahrzeugfront befand, beschleunigte der 23-jährige Fahrzeugführer plötzlich sein Auto, wodurch es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer kam. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall zunächst auf die Motorhaube des Fahrzeuges und nach einer Bremsung auf den Boden geschleudert.

Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der 23-jähirge Geschädigte blieb mit leichten Verletzungen am Unfallort zurück. Aufgrund von Zeugenaussagen und der Beschreibung des Pkw konnte der Fahrzeugführer identifiziert werden. Durch weitere Ermittlungen der Beamten konnte der Fahrzeugführer gegen 04:30 Uhr in Pasewalk festgestellt werden.

In weiterer Folge wurde er einer Atemalkoholkontrolle unterzogen. Diese ergab einen Wert von 2,07 Promille. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, um die Alkoholisierung während der Tat zu bestimmen.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Hintergründe, die zur Tat führten sind ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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