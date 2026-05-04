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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisste 75-Jährige in Stralsund

Stralsund (ots)

Bereits seit Sonntag, dem 26. April 2026 wird eine 75-jährigere Frau aus Stralsund vermisst. Auf Grund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass sich die Frau in akuter Notlage befinden könnte und dringend medizinische Hilfe benötigt.

Die Vermisste ist etwa 1,75 m groß und hager. Sie hat graue, mittellange Haare und trägt vermutlich eine schwarze (bzw. sehr dunkle) gesteppte Winterjacke mit Stehkragen und Kapuze, eine dunkle (dunkelgraue oder dunkelblaue) Stoffhose, helle Halbschuhe, eine braune Umhängetasche sowie ein grau meliertes Schlupftuch um den Hals.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 01. Mai 2026, ergänzt um ein Bild, finden Sie unter folgendem Link: https://is.gd/YvKdMW

Die umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei und Feuerwehr unter anderem mit dem Einsatz des Polizeihubschraubers, Fährten- und Rettungshunden und Drohnen blieben bislang erfolglos.

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien weiterhin um Mithilfe bei der Suche der Vermissten. Hinweise werden im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900 oder jeder anderen Polizeidienststelle sowie im digitalen Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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