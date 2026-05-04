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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw bei Malchow

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 03.05.2026, gegen 18 Uhr, ereignete sich bei Malchow ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 23-jähriger Kradfahrer befuhr mit seinem Motorrad den Biestorfer Weg aus Biestorf kommend in Richtung Malchow. In einer Rechtskurve geriet der Kradfahrer in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte überhöhte Geschwindigkeit ursächlich für den Unfall gewesen sein. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Krad nicht versichert und nicht zugelassen war. Der 23-jährige Fahrzeugführer des Krads wurde durch den Unfall leichtverletzt. Er wurde vor Ort durch eine RTW-Besatzung medizinisch erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Plau verbracht. Die 67-jährige Fahrzeugführerin des PKWs wurde durch den Unfall nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der Biestorfer Weg für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Die verunfallten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,-EUR. Die Freiwillige Feuerwehr Alt Schwerin war mit 29 Einsatzkräften im Einsatz. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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