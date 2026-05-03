Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw stößt frontal gegen Straßenbaum - Beide Fahrzeuginsassen schwer verletzt

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am 02.05.2026 gegen 21:45 Uhr kam es bei Mirow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 42-jähriger Mann aus der Region die Kreisstraße 20 aus Peetsch kommend in Richtung Mirow. Auf gerader Strecke kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw Renault Clio frontal gegen einen Straßenbaum. Sowohl der Fahrer als auch der 28-jährige Beifahrer zogen sich infolge des Aufpralls schwere Verletzungen zu. Beide sind schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt in Kliniken verbracht worden. Für die Dauer des Rettungseinsatzes wurde die K20 vollgesperrt. Im Einsatz befanden sich neben Einsatzkräften der Polizeireviere Neustrelitz und Röbel auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Mirow und Peetsch sowie zwei Notärzte und ein Rettungswagen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000EUR. Der Pkw wurde zur Untersuchung der Unfallursache sichergestellt. Bei der Unfallaufnahme kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Gutachter der Dekra zum Einsatz. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verstöße eingeleitet. Es besteht der Verdacht, dass er das Kraftfahrzeug unter der Einwirkung von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln geführt haben könnte. Zudem war der Pkw nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Darüber hinaus wird gegen ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zur Beweissicherung wurde bei dem Mann eine Blutprobe entnommen. Bei beiden Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

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