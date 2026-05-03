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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw stößt frontal gegen Straßenbaum - Beide Fahrzeuginsassen schwer verletzt

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am 02.05.2026 gegen 21:45 Uhr kam es bei Mirow zu einem 
Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 42-jähriger Mann aus der
Region die Kreisstraße 20 aus Peetsch kommend in Richtung Mirow. Auf 
gerader Strecke kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und 
prallte mit seinem Pkw Renault Clio frontal gegen einen Straßenbaum. 
Sowohl der Fahrer als auch der 28-jährige Beifahrer zogen sich 
infolge des Aufpralls schwere Verletzungen zu. Beide sind schwer- 
aber nicht lebensbedrohlich verletzt in Kliniken verbracht worden.

Für die Dauer des Rettungseinsatzes wurde die K20 vollgesperrt. Im 
Einsatz befanden sich neben Einsatzkräften der Polizeireviere 
Neustrelitz und Röbel auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus
Mirow und Peetsch sowie zwei Notärzte und ein Rettungswagen. 

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 
3.000EUR. Der Pkw wurde zur Untersuchung der Unfallursache 
sichergestellt. Bei der Unfallaufnahme kam auf Anordnung der 
Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Gutachter der Dekra zum 
Einsatz. 

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen 
mehrerer Verstöße eingeleitet. Es besteht der Verdacht, dass er das 
Kraftfahrzeug unter der Einwirkung von Alkohol und anderen 
berauschenden Mitteln geführt haben könnte. Zudem war der Pkw nicht 
für den Straßenverkehr zugelassen. Darüber hinaus wird gegen ihn 
wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zur Beweissicherung 
wurde bei dem Mann eine Blutprobe entnommen. 

Bei beiden Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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