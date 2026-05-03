Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der Chausseestraße in Wolgast

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 03. Mai 2026 gegen 11:00 Uhr kam es auf der B111 Höhe Kreuzung Pritzier zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Peugeot und einem Motorrad der Marke Suzuki. Der 71-jährige Motorradfahrer befuhr die B111 in Fahrtrichtung Wolgast. An der Kreuzung Pritzier/Hohendorf übersah der 63-jährige PKW Fahrer den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und anschließend ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des PKW Peugeot blieb unverletzt, stand jedoch unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,33 Promille. Der Gesamtschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 6.000 Euro. Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

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