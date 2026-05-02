Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Carports durch Brand in Sassnitz beschädigt

Sassnitz (LK VR) (ots)

Am 02.05.2026 um 17:30 Uhr wurde der Brand eines Carports in Sassnitz bekannt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte dieser bereits in voller Ausdehnung. Anschließend griff das Feuer auf einen angrenzenden Carport des Nachbarhauses über. Der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz gelang es ein Übergreifen auf die Wohnhäuser zu verhindern. Fahrzeuge befanden sich nicht mehr in den Carports. Die 72-Jährige Eigentümerin eines Carports erlitt beim Versuch das Feuer eigenständig zu Löschen Brandverletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Carport durch die 72-Jährige beim Abbrennen von Unkraut mit einem Gasbrenner in Brand gesetzt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000EUR geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

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