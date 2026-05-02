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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am 02.05.2026, gegen 13.00 Uhr kam es auf der B104 zwischen der Ortslage Löcknitz und Bismark zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person. Die 17-jährige Unfallverursacherin bog mit ihrem Krad aus einer Einmündung kommend nach links auf die B 104 in Richtung Löcknitz ab. Dabei übersah sie einen PKW BMW der aus Richtung Löcknitz in Richtung Linken fuhr. Es kam zur Kollision zwischen der Kradfahrerin und dem 34-jährigen BMW- Fahrer. Die Kradfahrerin wurde lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der 34-jährige BMW- Fahrer blieb unverletzt. Seine 35-jährige Beifahrerin verletzte sich leicht. Am Krad und am PKW entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die B104 musste für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Plöwen war mit einem Fahrzeug und 6 Kameraden im Einsatz. Ein Sachverständiger der DEKRA wurde hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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