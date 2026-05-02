Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec- Fahrer

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 02.05.2026 kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Radweg nahe Franzburg. Hierbei stürzte ein 53-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Pedelecs aus ungeklärter Ursache und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Der verletzte Mann trug keinen Fahrradhelm. Der mitgeführte Hund sowie das Rad wurden an die Lebensgefährtin übergeben.

Am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Person selbst wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

Ein besonderer Dank gilt hier den Ersthelfern, welche die Person durch Zufall auf dem abgelegenen Radweg entdeckten und versorgten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell