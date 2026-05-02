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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - zwei schwer verletzte Personen

Bergen (LK VR) (ots)

Am 02.05.2026, gegen 17:15 Uhr kam es auf der Straße K11 bei Güttin 
zu einem Verkehrsunfall mit 2 schwer verletzten Personen. Der 33 
Jahre alte Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw Opel die 
Kreisstraße aus Richtung Güttin in Richtung L30 und kam aus bis lang 
ungeklärter Ursache hinter einer Linkskurve nach rechts von der 
Fahrbahn ab. 
Hierbei berührte er mit seiner rechten Fahrzeugseite einen Baum und 
kam 60 Meter nach der Baumberührung auf der Fahrbahn zum Stehen. Im 
Fahrzeug befand sich eine weibliche Person auf dem Beifahrersitz. 
Beide Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt und mittels 
Rettungshubschrauber in das Universitätskrankenhaus nach Greifswald 
geflogen. Zum Einsatz kam die Freiwillige Feuerwehr Dreschvitz mit 15
Kameraden. 
Im Zuge des Rettungseinsatzes musste die Kreisstraße 11 bei Güttin 
für ca. eine Stunde gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein 
Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen 
Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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