Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - zwei schwer verletzte Personen

Bergen (LK VR) (ots)

Am 02.05.2026, gegen 17:15 Uhr kam es auf der Straße K11 bei Güttin zu einem Verkehrsunfall mit 2 schwer verletzten Personen. Der 33 Jahre alte Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw Opel die Kreisstraße aus Richtung Güttin in Richtung L30 und kam aus bis lang ungeklärter Ursache hinter einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei berührte er mit seiner rechten Fahrzeugseite einen Baum und kam 60 Meter nach der Baumberührung auf der Fahrbahn zum Stehen. Im Fahrzeug befand sich eine weibliche Person auf dem Beifahrersitz. Beide Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in das Universitätskrankenhaus nach Greifswald geflogen. Zum Einsatz kam die Freiwillige Feuerwehr Dreschvitz mit 15 Kameraden. Im Zuge des Rettungseinsatzes musste die Kreisstraße 11 bei Güttin für ca. eine Stunde gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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