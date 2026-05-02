Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen zwei Traktoren

Greifswald (LK VG) (ots)

Am Nachmittag des 02.05.2026 kam es auf der Autobahnbrücke über der BAB 20 zwischen Alt Negentin und Göslow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Traktoren. Der Fahrzeugführer des vorausfahrenden Traktors wurde von der Sonneneinstrahlung geblendet und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende Fahrzeugführer des zweiten Traktors wurde ebenfalls von der Sonne geblendet und fuhr auf den vorausfahrenden Traktor auf. Der auffahrende Traktor wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrzeugführer des vorausfahrenden Traktors begab sich nach dem Zusammenstoß aus seinem Fahrzeug auf die Fahrbahn. Anschließend rollte dieser Traktor den Brückenhang hinunter, wodurch auch erheblicher Sachschaden an der Brücke und am zweiten Traktor entstand. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf mindestens 45.000 EUR geschätzt. Die beiden deutschen Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Für die Beseitigung der auslaufenden Betriebsstoffe war die freiwillige Feuerwehr Dargelin mit 6 Kameraden im Einsatz.

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