PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in eine Feinkostfiliale

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Freitag (13.02.2026) gegen 01:30 Uhr in eine Feinkostfiliale in der Oderstraße in Ludwigshafen - Oggersheim einzubrechen. Hierzu schlugen sie zunächst mittels eines Hammers die Scheibe der Feinkostfiliale ein. Die unbekannten Täter wurden bei der Tatausführung gestört, weshalb sie von ihrem Vorhaben abließen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern geben können sich per Mail an die piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0621-963-24250 bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 20:24

    POL-PPRP: Brand einer Dachgeschosswohnung

    Ludwigshafen (ots) - Am frühen Abend des 13.02.26, kam es in der Hubertusstraße in Ludwigshafen-Mundenheim aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand in einer Dachgeschosswohnung. Die Bewohnerin befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Die weiteren Bewohner des Reihenhauses konnten unverletzt das Haus verlassen. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen sowie die Polizei waren vor Ort. Der Brand konnte schnell ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:06

    POL-PPRP: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht vom 12.02.2026 (18 Uhr) auf den 13.02.2026 (5:20 Uhr) wurde eine Scheibe eines in der Saarlandstraße (Höhe Sportplatz Süd) geparkten Renault Megane von bislang unbekannten Tätern eingeschlagen. In den Morgenstunden des 13.02.2026 (0:45 - 1:30 Uhr) schlugen bislang Unbekannte auch am Bayernplatz die Scheibe eines dort geparkten Transporters ein und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:05

    POL-PPRP: Räuberischer Diebstahl

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (12.02.2026) kam es in der Gabriele-Münter-Straße gegen 17:30 Uhr zu einem Diebstahl durch vier Täterinnen in einem Discounter. Eine Zeugin beobachtete wie die unbekannten Täterinnen Artikel aus den Regalen entwendeten und unter ihrer Kleidung verschwinden ließen ohne diese zu bezahlen. Als die Zeugin eines der unbekannten Mädchen festhielt, stieß eine weitere sie zu Boden wodurch sie sich leicht verletzte. Die Unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren