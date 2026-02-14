Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in eine Feinkostfiliale

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Freitag (13.02.2026) gegen 01:30 Uhr in eine Feinkostfiliale in der Oderstraße in Ludwigshafen - Oggersheim einzubrechen. Hierzu schlugen sie zunächst mittels eines Hammers die Scheibe der Feinkostfiliale ein. Die unbekannten Täter wurden bei der Tatausführung gestört, weshalb sie von ihrem Vorhaben abließen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern geben können sich per Mail an die piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0621-963-24250 bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell