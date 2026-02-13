POL-PPRP: Brand einer Dachgeschosswohnung
Ludwigshafen (ots)
Am frühen Abend des 13.02.26, kam es in der Hubertusstraße in Ludwigshafen-Mundenheim aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand in einer Dachgeschosswohnung. Die Bewohnerin befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Die weiteren Bewohner des Reihenhauses konnten unverletzt das Haus verlassen. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen sowie die Polizei waren vor Ort. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
S. Kreisel
Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell