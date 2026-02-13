PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Dachgeschosswohnung

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Abend des 13.02.26, kam es in der Hubertusstraße in Ludwigshafen-Mundenheim aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand in einer Dachgeschosswohnung. Die Bewohnerin befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Die weiteren Bewohner des Reihenhauses konnten unverletzt das Haus verlassen. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen sowie die Polizei waren vor Ort. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

S. Kreisel
Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 12:06

    POL-PPRP: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht vom 12.02.2026 (18 Uhr) auf den 13.02.2026 (5:20 Uhr) wurde eine Scheibe eines in der Saarlandstraße (Höhe Sportplatz Süd) geparkten Renault Megane von bislang unbekannten Tätern eingeschlagen. In den Morgenstunden des 13.02.2026 (0:45 - 1:30 Uhr) schlugen bislang Unbekannte auch am Bayernplatz die Scheibe eines dort geparkten Transporters ein und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:05

    POL-PPRP: Räuberischer Diebstahl

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (12.02.2026) kam es in der Gabriele-Münter-Straße gegen 17:30 Uhr zu einem Diebstahl durch vier Täterinnen in einem Discounter. Eine Zeugin beobachtete wie die unbekannten Täterinnen Artikel aus den Regalen entwendeten und unter ihrer Kleidung verschwinden ließen ohne diese zu bezahlen. Als die Zeugin eines der unbekannten Mädchen festhielt, stieß eine weitere sie zu Boden wodurch sie sich leicht verletzte. Die Unbekannten ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:02

    POL-PPRP: Aktuelle Warnung vor Telefonbetrug

    Ludwigshafen (ots) - Aktuell wurden der Polizei Ludwigshafen zwei betrügerische Anrufe im Stadtteil Ludwigshafen-Maudach gemeldet (13.02.2026). Die Betrüger haben sich in beiden Fällen als falsche Polizeibeamte ausgegeben und versucht, an Wertgegenstände der Opfer zu gelangen. Die Angerufenen bemerkten den Betrugsversuch und meldeten die Anrufe bei der Polizei. Auch in den vergangenen Tagen und Wochen hat die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren