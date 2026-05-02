Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer kommt auf der B 194 von der Fahrbahn ab

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 02.05.2026 gegen 17Uhr kam es auf der B194 zwischen Poggendorf und Klevenow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 41-jährige deutsche Motorradfahrer befuhr die B194 aus Poggendorf kommend in Richtung Klevenow. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überholte der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere PKW, geriet beim Wiedereinscheren im Kurvenbereich ins Schleudern und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit zwei Leitpfosten. Der Fahrzeugführer verletzte sich dabei schwer und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wird auf ca. 6200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell