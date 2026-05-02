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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer kommt auf der B 194 von der Fahrbahn ab

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 02.05.2026 gegen 17Uhr kam es auf der B194 zwischen Poggendorf und
Klevenow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.
 
Der 41-jährige deutsche Motorradfahrer befuhr die B194 aus Poggendorf
kommend in Richtung Klevenow. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen
überholte der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere 
PKW, geriet beim Wiedereinscheren im Kurvenbereich ins Schleudern und
kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte
er mit zwei Leitpfosten. Der Fahrzeugführer verletzte sich dabei 
schwer und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. 
Das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der 
Sachschaden wird auf ca. 6200 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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