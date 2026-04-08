Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (98/2026) Ohne Kennzeichen vor der Polizei geflüchtet - Verfolgungsfahrt durch die Göttinger Innenstadt am Dienstagabend, mehrere Verfahren gegen 18 Jahre alten Autofahrer eingeleitet

Göttingen (ots)

Göttingen, Innenstadt

Dienstag, 7. April 2026, gegen 18.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Weil er am Dienstagabend (07.04.26) mit einem nicht zugelassenen PKW und mutmaßlich unter Drogeneinfluss in der Göttinger Innenstadt vor einer Funkstreife geflüchtet ist, hat die Polizei Ermittlungen gegen einen 18-jährigen Heranwachsenden u. a. wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Gefährdung des Straßenverkehrs und auch Beleidigung eingeleitet.

Verkehrsteilnehmer hatten gegen 18.50 Uhr einen PKW ohne Kennzeichen gemeldet, der auf der Reinhäuser Landstraße in Richtung Innenstadt fuhr, und damit den anschließenden Polizeieinsatz ausgelöst.

Als eine Streife den beschriebenen weißen Hyundai anhalten und kontrollieren wollte, gab der junge Fahrer Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Die wilde Flucht vor der Polizei führte durch mehrere Straßen der Göttinger Innenstadt. Am Geismar Tor und am Weender Tor überfuhr der Heranwachsende hierbei zwei Ampeln bei Rot. Zudem warf der 18-Jährige während der Fahrt eine Schreckschusswaffe und auch Lebensmittel aus dem Fenster. Die Waffe wurde sichergestellt.

Zu einer konkreten Gefährdung Dritter kam es nach jetzigem Stand während der Verfolgungsfahrt nicht.

Die Polizei konnte den PKW schlussendlich auf der Weender Landstraße stoppen und den 18-Jährigen ergreifen. Während der Maßnahme und auch anschließend beleidigte der Heranwachsende die Polizisten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete der zuständige Bereitschaftsrichter die Entnahme einer Blutprobe sowie die Ingewahrsamnahme des 18-Jährigen bis zum Mittwochmorgen (08.04.26) an. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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