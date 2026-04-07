Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (96/2026) Vorfall in Linie 11 in Göttingen: Seniorin beim Ausstieg von Jugendlichen geschubst und anschließend beraubt, Frau leicht verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Jüdenstraße

Dienstag, 10. März 2026, gegen 08.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der Göttinger Innenstadt ist einer Seniorin am Vormittag des 10. März (Dienstag) die Handtasche geraubt worden. Bei dem Überfall wurde die auf einen Rollator angewiesene Göttingerin leicht verletzt. Der Vorfall ereignete etwa gegen 08.45 Uhr in Höhe der Bushaltestelle Jüdenstraße. Von den Tätern, bei denen es sich nach Schilderung des Opfers um eine Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gehandelt haben soll, fehlt bislang jede Spur.

Die Frau war an diesem Morgen mit der Buslinie 11 von Geismar in Richtung Innenstadt unterwegs. Ihren Schilderungen zufolge seien irgendwann mehrere Jugendliche, darunter auch Mädchen, zugestiegen und hätten sich im weiteren Verlauf über sie lustig gemacht.

Als die Göttingerin den Bus in der Jüdenstraße verlassen wollte und deshalb aufgestanden sei, habe sie plötzlich einen Stoß in den Rücken bekommen und sei beim Aussteigen hingefallen. Die Jugendlichen entrissen ihr die Handtasche und rannten weg. Passanten halfen der körperlich eingeschränkten Frau aufzustehen.

Von den Tätern fehlt zurzeit noch jede Spur.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder auch diejenigen Passanten, die der Überfallenen geholfen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

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