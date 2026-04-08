Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (97/2026) Zufallsfund bei Einsatz wegen Streitigkeiten: Polizei findet mehrere mutmaßlich gestohlene Räder in Apartment am Göttinger Maschmühlenweg, Eigentümer gesucht

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Göttingen (ots)

Göttingen, Maschmühlenweg

Samstag, 28. März 2026

GÖTTINGEN (jk) - Während eines Einsatzes in einem Wohnkomplex am Göttinger Maschmühlenweg ist die Polizei am Morgen des 28. März (Samstag) in einem Apartment auf diverse hochwertige Fahrräder (siehe Fotos im Anhang) gestoßen. Die Gesamtumstände lassen vermuten, dass es sich bei den insgesamt fünf Rädern (ein Klapprad, ein Rennrad und drei Pedelecs) um Diebesgut oder auch Hehlerware handelt. Eine Überprüfung der Rahmennummer in den polizeilichen Auskunftssystemen erbrachte bislang keine Treffer.

Der Polizei liegen deshalb auch keine Informationen zu möglichen Tatorten vor. Die Räder wurden dennoch von den Beamten sichergestellt und abtransportiert. Wer sachdienliche Hinweise zur Herkunft machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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