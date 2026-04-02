Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (94/2026) Nachtrag: Mann im Grenzdurchgangslager Friedland verletzt aufgefunden - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an

Göttingen (ots)

Friedland, Heimkehrerstraße (Grenzdurchgangslager) Mittwoch, 1. April 2026, gegen 10.10 Uhr

FRIEDLAND (ab) - Im Zusammenhang mit dem am Mittwochvormittag (01.04.2026) im Grenzdurchgangslager Friedland (Landkreis Göttingen) aufgefundenen verletzten Mann (wir berichteten) haben sich im Zuge der weiteren Ermittlungen neue Erkenntnisse ergeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass das 24 Jahre alte Opfer im Bereich seiner Unterkunft durch einen bislang unbekannten Täter mit einem scharfkantigen Gegenstand oder einem Messer schwer verletzt wurde. Dabei erlitt der Mann insbesondere Verletzungen an den Beinen. Diese waren nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlich.

Der Verletzte wurde in einer Klinik medizinisch versorgt und befindet sich weiterhin in Behandlung. Er konnte zwischenzeitlich befragt werden, macht derzeit jedoch keine Angaben zum Geschehen.

Aufgrund vorliegender Zeugenaussagen verfolgen die Ermittler mehrere Ansätze zum möglichen Tathergang. Weitere Angaben, insbesondere zu den genauen Abläufen sowie zu möglichen Hintergründen der Tat, können mit Blick auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht gemacht werden.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz, bei dem zunächst zahlreiche Polizeikräfte vor Ort waren, kam es zu einer erhöhten öffentlichen Wahrnehmung innerhalb und außerhalb der Einrichtung. Der anfängliche Verdacht auf eine akute Gefahrenlage konnte jedoch bereits nach kurzer Zeit ausgeräumt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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