Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (95/2026) Schneller Fahndungserfolg am Sonntag in der Göttinger Innenstadt: Polizei nimmt drei mutmaßliche Wohnungseinbrecher fest, Richter erlässt U-Haftbefehle

Göttingen (ots)

Göttingen, Neustadt

Sonntag, 5. April 2026, gegen 18.15 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der Innenstadt von Göttingen ist der Polizei am Sonntag (05.04.26) ein schneller Fahndungserfolg gelungen. In der Neustadt nahmen Beamte noch am Tatort zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher fest. Ein dritter Komplize ergriff zunächst die Flucht. Weit kam er allerdings nicht. Einsatzkräfte fassten ihn nur wenig später an der Berliner Straße. Die Festgenommenen wurden am Ostermontag (06.04.26) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehle gegen alle drei wegen Fluchtgefahr.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen hatten die 20, 25 und 28 Jahre alten Männer gegen 18.15 Uhr an der Neustadt versucht, unter Zuhilfenahme von Werkzeug gewaltsam in eine Wohnung einzudringen. Eine Anwohnerin beobachtete das Treiben und informierte die Polizei, die den Tatort sofort mit mehreren Streifenwagen anfuhr. Zwei der drei mutmaßlich Tatbeteiligten wurden noch vor Ort ergriffen. Widerstand leisteten sie nicht. Ein dritter Komplize konnte zunächst flüchten, wurde aber nach kurzer fußläufiger Verfolgung im Bereich Berliner Straße von Einsatzkräften eingeholt und ebenfalls festgenommen.

Die Polizei in Göttingen geht aufgrund von vorliegenden Erkenntnissen davon aus, dass das Trio noch für einen weiteren Einbruchsversuch in derselben Straße in Betracht kommt. Beim Versuch, gegen 16.00 Uhr die Terrassentür einer anderen Wohnung aufzuhebeln, verursachten sie allerdings ein verdächtiges Geräusch, wodurch erneut eine Anwohnerin auf die Tat aufmerksam wurde. Vermutlich weil sie sich beobachtet fühlten, ließen die Tatverdächtigen aber von einer Fortsetzung ab und flüchteten.

In beiden Fällen blieb es beim Versuch. Der hierbei verursachte Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.500 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell