FW Moers: Vorbildliches Handeln: Feuerwehr Moers empfängt 10-jährigen Ersthelfer

Moers (ots)

Am 11.01.2026 empfing die Feuerwehr Moers den zehnjährigen Konstantin auf der Feuerwache. Anlass war sein besonders umsichtiges Verhalten als Ersthelfer bei einem Unfall am 07.11.2026 im Stadtteil Moers-Schwafheim.

Konstantin hatte einer gestürzten und am Bein schwer verletzten Frau geholfen. Er leuchtete die Einsatzstelle mit einer Taschenlampe aus, sprach der Verletzten ruhig zu und blieb auch nach dem Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützend vor Ort, indem er weiterhin für ausreichend Licht sorgte. Sein besonnenes Handeln trug maßgeblich dazu bei, die Situation bis zur medizinischen Versorgung zu stabilisieren.

Als Anerkennung für dieses vorbildliche Engagement wurde Konstantin gemeinsam mit seinem Vater zu einer rund zweistündigen Führung über die Feuerwache eingeladen. Dabei erhielt er umfassende Einblicke in die Arbeit der hauptamtlichen Feuerwehr. Zudem überreichte die diensthabende Wachabteilung 2 ein kleines Präsent als Dank für sein verantwortungsbewusstes Handeln.

Ein umsichtiges Verhalten in Notfällen ist von zentraler Bedeutung. Wegsehen hilft nicht - aktiv zu handeln, den Notruf zu wählen und Verletzte zu betreuen oder Erste Hilfe zu leisten, rettet Leben.

