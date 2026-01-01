Feuerwehr Moers

FW Moers: Einsatzreiche Silvesternacht für die Feuerwehr Moers

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Moers (ots)

Die Feuerwehr Moers wurde an Silvester zu insgesamt 21 Brand- und Hilfeleistungseinsätzen im Stadtgebiet alarmiert, allein 18 davon galt es im Zeitraum nach dem Jahreswechsel zu bewältigen.

Die durchaus einsatzreiche Nacht begann nur 3 Minuten nach dem Jahreswechsel, eine ausgelöste Brandmeldeanlage in Moers-Hülsdonk konnte schnell ohne Erkenntnisse abgearbeitet werden. Von hier aus ging es nahtlos bis in die frühen Morgenstunden mit zahlreichen Brandereignissen weiter. Meist entstanden aus unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern, wurden brennende Mülltonen, Sträucher und Hecken, sowie Reste von Feuerwerksbatterien abgelöscht.

In Moers-Repelen brannten am Dongratshof mehrere Müllbehälter direkt an einer Hausfassade. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden, dennoch musste die Fassade mit Außendämmung teilweise geöffnet und abgelöscht werden.

Im Bereich Moers-Mattheck brannten mehrere Müllbehälter auf der Leipziger Str. sowie dem Dresdener Ring, auch hier in unmittelbarer Nähe des Gebäudes.

In Moers-Hülsdonk griff der Brand mehrerer Mülltonnen auch auf ein abgestelltes Fahrzeug über, die Anwohner konnten den Brand bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte eindämmen, dennoch wurde das Fahrzeug im hinteren Bereich stark beschädigt.

Der Rettungsdienst musste bis zum Morgen zu 43 Einsätzen ausrücken. Hier wurde die komplette Bandbreite von übermäßigen Alkoholkonsum, unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerkskörpern und Körperverletzungen behandelt. Das Alltagsgeschäft mit Einsätzen die nicht in Zusammenhang mit Silvester stehen, fallen während dieser Zeit selbstverständlich weiter an.

In der Silvesternacht standen 6 Rettungswagen und ein Notarzt zur Verfügung. Für die anfallenden Brandeinsätze waren die Hauptwache sowie die Einheiten Stadtmitte/Asberg, Scherpenberg, Hülsdonk und Repelen der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell