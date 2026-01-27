Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tödlicher Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Bulmke-Hüllen ist am Dienstagmorgen, 27. Januar 2026, ein Kind tödlich verunglückt.

Die 12-Jährige war laut Zeugenaussagen gegen 8 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Ringstraße unterwegs, als sie die Fußgängerampel an der Kreuzung Wildenbruchstraße in Fahrtrichtung Wickingstraße überquerte. Gleichzeitig bog ein LKW von der Wickingstraße rechts auf die Wildenbruchstraße ab. Dabei kam es zur Kollision.

Eine Zeugin leistete umgehend Erste Hilfe und begann mit Reanimationsmaßnahmen. Rettungskräfte brachten die Gelsenkirchenerin anschließend in ein Krankenhaus. Dort verstarb das Kind kurze Zeit später.

Der Fahrer des Sattelzugs, ein 57-jähriger Duisburger, stand unter Schock und musste ebenfalls von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest sowie ein ebenfalls freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fielen negativ aus.

Die Polizei stellte den Führerschein sowie den LKW des 57-Jährigen sicher, ebenso das Pedelec und den Rucksack des Kindes.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Telefonische Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6200 oder die Leitstelle unter der 0209 365 2160 entgegen.

Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bochum unterstützte die Unfallaufnahme. Für diese Zeit sperrte die Polizei die Wildenbruchstraße ab der Ringstraße in Fahrtrichtung Europastraße für mehrere Stunden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell