Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B109

Jatznick mit einer leichtverletzten Person

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am 03.05.2026, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der B109, Höhe Bahnhof Jatznick in Fahrtrichtung Pasewalk, zu einem Auffahrunfall mit einem leichtverletzten Kind. Die 19-jährige deutsche Fahrerin eines VW Golf fuhr auf, dass vor ihr fahrende Fahrzeug, ein Ford Ranger, auf. Durch den Aufprall geriet der VW Golf in Brand. Die 19-jährige Fahrerin und deren 21-jährige Beifahrerin konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der VW Golf brannte in der weiteren Folge vollständig aus. Ein 9 Jahre altes Kind, welches sich in dem Ford Ranger befand, wurde leicht verletzt. Der 40 Jahre alte Fahrer des Ford Rangers blieb unverletzt Das Feuer griff auf die Bankette und den Straßengraben (ca. 80 Quadratmeter) über. Auch die Fahrbahn wurde durch das Feuer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Auf Grund der Löscharbeiten war die B 109 zeitweise voll gesperrt. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma beauftragt. Zu den Löschungsarbeiten kam die Freiwillige Feuerwehr Jatznick mit vier Fahrzeugen und 27 Kameraden zum Einsatz

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