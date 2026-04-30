PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall bei Büchen

Ratzeburg (ots)

30.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 29.04.2026 - K28 / Bröthen

Mittwochmittag ereignete sich zwischen Büchen und Bröthen ein Verkehrsunfall. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus.

Am 29.04.2026 gegen 12:30 Uhr soll ein 38-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg die Büchener Straße (K28) aus Richtung Büchen kommend in Richtung Bröthen befahren haben. Kurz vor dem Ortseingang Bröthen habe dieser aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend soll er mit einem Baum kollidiert sein. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 08:49

    POL-RZ: Unfall im Kreuzungsbereich mit einer Vielzahl von Verletzten

    Ratzeburg (ots) - 29.04.2026 | Kreis Stormarn | 28.04.2026 - Braak Gestern Abend ist es im Kreuzungsbereich Höhenkamp / An der Chaussee in Braak zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden sechs Personen verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein 36-jähriger deutscher Skoda-Fahrer am 28.04.2026 gegen 18:00 Uhr von einem Tankstellengelände nach links auf die Straße Höhenkamp in Fahrtrichtung Braaker Mühle ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 11:07

    POL-RZ: Fallrohre vom Firmengelände entwendet - Wer kann Hinweise geben?

    Ratzeburg (ots) - 28.04.2026 | Kreis Stormarn | 27.04.2026 - Bargteheide Gestern seien von einem Firmengrundstück im Hammoorer Weg in Bargteheide mehrere Fallrohre aus Kupfer entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 06.30 Uhr und 17.45 Uhr sollen sich unbekannte Tatverdächtige auf das verschlossene und umzäunte Gewerbegrundstück eines Zimmerei- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren