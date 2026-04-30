Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall bei Büchen

Ratzeburg (ots)

30.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 29.04.2026 - K28 / Bröthen

Mittwochmittag ereignete sich zwischen Büchen und Bröthen ein Verkehrsunfall. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus.

Am 29.04.2026 gegen 12:30 Uhr soll ein 38-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg die Büchener Straße (K28) aus Richtung Büchen kommend in Richtung Bröthen befahren haben. Kurz vor dem Ortseingang Bröthen habe dieser aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend soll er mit einem Baum kollidiert sein. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

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