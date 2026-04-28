PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrssicherheitsbericht 2025 der Polizeidirektion Ratzeburg veröffentlicht

Ratzeburg (ots)

28. April 2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

Der Verkehrssicherheitsbericht 2025 für die Kreise Herzogtum Lauenburg und Stormarn wurde auf der Internetseite der Polizei Schleswig-Holstein veröffentlicht und steht dort zum Download bereit:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Ratzeburg/_downloads/vsb/vsb_ratzeburg_2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Der Verkehrssicherheitsbericht gibt einen Überblick auf das Verkehrsgeschehen des Jahres 2025 im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg.

Für Rückfragen steht Ihnen der Leiter des Sachgebietes Verkehr, Herr Polizeihauptkommissar Carsten Krause, am Donnerstag, 30. April 2026, von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr unter der Telefonnummer: 04541/ 809-2130 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 11:07

    POL-RZ: Fallrohre vom Firmengelände entwendet - Wer kann Hinweise geben?

    Ratzeburg (ots) - 28.04.2026 | Kreis Stormarn | 27.04.2026 - Bargteheide Gestern seien von einem Firmengrundstück im Hammoorer Weg in Bargteheide mehrere Fallrohre aus Kupfer entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 06.30 Uhr und 17.45 Uhr sollen sich unbekannte Tatverdächtige auf das verschlossene und umzäunte Gewerbegrundstück eines Zimmerei- und ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 15:30

    POL-RZ: In gestohlenem Auto unterwegs: Polizei nimmt 23-Jährigen auf der A 24 fest

    Ratzeburg (ots) - 27.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.04.2026 - A 24 / Rastplatz Gudow Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Freitagnachmittag nahm die Polizei auf der A 24 bei Gudow einen Mann fest, der in einemgestohlenen Kleinwagen unterwegs gewesen sein soll. Es begann als eine Routinekontrolle: Im ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 11:37

    POL-RZ: Mehrere Fahrzeugbrände in Geesthacht: Polizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 27.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 26.04.2026 - Geesthacht Sonntagnacht brannten in Geesthacht mehrere Fahrzeuge. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bitte um Zeugenhinweise. Gegen 01.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Parkplatz in der Straße Keil alarmiert. Dort stand ein Mercedes-Benz bereits im Vollbrand. Das Feuer griff auch auf einen danebenstehenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren