Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrssicherheitsbericht 2025 der Polizeidirektion Ratzeburg veröffentlicht

Ratzeburg (ots)

28. April 2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

Der Verkehrssicherheitsbericht 2025 für die Kreise Herzogtum Lauenburg und Stormarn wurde auf der Internetseite der Polizei Schleswig-Holstein veröffentlicht und steht dort zum Download bereit:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Ratzeburg/_downloads/vsb/vsb_ratzeburg_2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Der Verkehrssicherheitsbericht gibt einen Überblick auf das Verkehrsgeschehen des Jahres 2025 im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg.

Für Rückfragen steht Ihnen der Leiter des Sachgebietes Verkehr, Herr Polizeihauptkommissar Carsten Krause, am Donnerstag, 30. April 2026, von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr unter der Telefonnummer: 04541/ 809-2130 zur Verfügung.

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