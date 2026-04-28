Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fallrohre vom Firmengelände entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

28.04.2026 | Kreis Stormarn | 27.04.2026 - Bargteheide

Gestern seien von einem Firmengrundstück im Hammoorer Weg in Bargteheide mehrere Fallrohre aus Kupfer entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 06.30 Uhr und 17.45 Uhr sollen sich unbekannte Tatverdächtige auf das verschlossene und umzäunte Gewerbegrundstück eines Zimmerei- und Dachdeckereibetriebes begeben haben. Anschließend sollen die Diebe von dort ca. 150 kg Kupferrohre entwenden haben.

Die Beamten der Polizei in Bargteheide suchen Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich unter der Telefonnummer 04532/7071-0.

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