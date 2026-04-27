Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: In gestohlenem Auto unterwegs: Polizei nimmt 23-Jährigen auf der A 24 fest

Ratzeburg (ots)

27.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.04.2026 - A 24 / Rastplatz Gudow

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Freitagnachmittag nahm die Polizei auf der A 24 bei Gudow einen Mann fest, der in einemgestohlenen Kleinwagen unterwegs gewesen sein soll.

Es begann als eine Routinekontrolle: Im Rahmen einer größer angelegten stationären Verkehrskontrolle, auf der A 24 in Fahrtrichtung Berlin auf dem Rastplatz Gudow Süd, kontrollierten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg am 24.04.2026gegen 14:35 Uhr einen Toyota Yaris. Dank der geschulten Augen der Beamten wurde schnell klar, dass hier etwas nicht stimmte konnte. Die wachsamen Einsatzkräfte stellten bei der Überprüfung Unstimmigkeiten fest und erlangten Hinweise darauf, dass der Toyota Yaris zuvor in Hamburg entwendet worden sein soll. Am Fahrzeug seien unter anderem gefälschte Nummernschilder, sogenannte Dublettenkennzeichen, befestigt gewesen, welche für ein baugleiches Fahrzeug ausgegeben waren. Den PKW stellten die Beamten sicher. Außerdem hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer, ein 23-jähriger polnischer Staatsbürger, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sein könnte.

Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei, der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnisgegen den Mann ein. Sie nahmen ihn vorläufig fest und führten ihn am darauf folgenden Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Lübeck vor. Dieser Erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

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