Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Räuberischer Diebstahl auf dem Autohof

Ratzeburg (ots)

27.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 26.04.2026 - Gudow

Gestern Abend soll es in dem Verkaufsraum der Autobahnraststätte Gudow-Nord auf der A24 zu einem räuberischen Diebstahl gekommen sein.

Ein unbekannter Tatverdächtiger sei am 26.04.2026 gegen 19:00 Uhr unbemerkt im Verkaufsraum in den Kassenbereich gegangen und habe sich dort an der Kasse zu schaffen gemacht, während die Mitarbeiterin sich in einem Nebenraum aufgehalten haben soll. Der mögliche Dieb hätte bereits das Geld aus der Kasse entnommen, als die Mitarbeiterin ihn überraschte und angesprochen habe. Sogleich soll der Mann die 44-Jährige körperlich leicht attackiert und mit einer geringen Menge an Bargeld die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Angestellte aus Mecklenburg-Vorpommern wurde leicht verletzt.

Der flüchtige Tatverdächtige wurde beschrieben als ca. 165 cm - 170 cm groß und von schlanker Statur. Er habe schwarze, glatte, nackenlange Haare sowie einen Schnurrbart getragen. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke gewesen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf oder zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04156-2950 zu melden.

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