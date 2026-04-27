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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Taschendiebe schlugen wieder zu

Ratzeburg (ots)

27.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 23.04.2026 - Geesthacht

Bereits am Donnerstag (23.04.2026) wurden der Geesthachter Polizei gleich zwei Taschendiebstähle gemeldet. Die beiden Geschädigten seien während des Einkaufens bestohlen wurden.

In der Zeit von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr traf es eine 64-jährige Frau aus Geesthacht, die in einem Discounter in der Berliner Straße einkaufte. Ihre Einkaufstasche hatte sie währenddessen am Einkaufswagen hängen. Daraus entwendeten die Täter unbemerkt ihr Portmonee mit Bargeld und Papieren.

Auch eine 69-jährige Geesthachterin wurde Opfer von Taschendieben. Sie hielt sich gegen 11.15 Uhr in einem Schuhladen in der Bergedorfer Straße auf. Ihre Geldbörse befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Einkaufskorb. Es reichte den Dieben dann ein kleiner unachtsamer Moment, indem die Tasche aus den Augen gelassen wurde.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, Hand- und Einkaufstaschen sowie Wertsachen insbesondere beim Einkaufen stets nah am Körper zu tragen und nicht unbeaufsichtigt am oder im Einkaufswagen zu lassen.

Wer am Donnerstagvormittag zu den Tatzeiten verdächtige Personen oder Auffälligkeiten im Bereich des Discounters oder des Schuhladens beobachtet hat, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 zu melden. Auch Hinweise, die zunächst unbedeutend erscheinen, können für die Ermittlungen hilfreich sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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