Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Fahrzeugbrände in Geesthacht: Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

27.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 26.04.2026 - Geesthacht

Sonntagnacht brannten in Geesthacht mehrere Fahrzeuge. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bitte um Zeugenhinweise.

Gegen 01.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Parkplatz in der Straße Keil alarmiert. Dort stand ein Mercedes-Benz bereits im Vollbrand. Das Feuer griff auch auf einen danebenstehenden geparkten Opel Meriva über.

Nur wenig später, gegen 04.10 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem weiteren Fahrzeugbrand aus, diesmal in der Bergedorfer Straße. Hier fiel ein BMW einem Feuer zum Opfer und brannte vollständig aus.

Die drei Autos wurden sichergestellt, die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 42.000 Euro. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ein. Die Polizei fragt: Wer hat Sonntagnacht verdächtige Personen im Bereich der Brandorte beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

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