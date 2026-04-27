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Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder: Folgemeldung: Vermisster 83 Jähriger Peter C. aus Neuental/Neuenhain ist wieder da

Kassel (ots)

Die Suche nach dem seit gestern vermissten 83 Jährigen Peter C. ist beendet. Er wurde wohlbehalten aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Vermissten unterstützt haben. Medienvertreter werden gebeten, die Fotos des Mannes aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Christian Heitmüller, Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

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