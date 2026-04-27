Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Täter erbeuten Zigaretten bei nächtlichem Supermarkt-Einbruch: Zeugen in Söhrewald-Wellerode gesucht

Kassel (ots)

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Einbrecher sind in der Nacht zum gestrigen Sonntag in einen Supermarkt in Söhrewald-Wellerode eingedrungen und haben eine noch unbestimmte Anzahl Zigaretten entwendet, deren Wert mehrere tausend Euro betragen dürfte. Die Kriminalpolizei Kassel sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise auf die drei maskierten Täter.

Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen 0:20 und 2:15 Uhr in der Wattenbacher Straße. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die Täter dem gegenüber des Zechenwegs gelegenen Supermarkt mit angeschlossener Bäckereifiliale zu Fuß genähert und zunächst die Eingangstür des Bäckers aufgehebelt. Von den Räumlichkeiten der Bäckerei aus zerstörten sie dann ein Rolltor und gelangten auf diesem Wege in den Verkaufsraum des Supermarktes. Aus bislang unbekannten Gründen löste die Alarmanlage dabei nicht aus. Anschließend brachten sie im Kassenbereich zahlreiche Zigarettenpackungen in ihren Besitz, indem sie diese in mehrere Müllbeutel verpackten. Mit den Zigaretten sowie einer Kassette mit Wechselgeld aus der Bäckereifiliale verließen die Einbrecher den Markt und flüchteten in Richtung Wattenbacher Straße, wo sich ihre Spur verliert.

Während der Tat konnten die Täter teilweise von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Zwei von ihnen waren demnach schlank, trugen helle Kapuzenpullover, dunkle Gesichtsmasken und dunkle Hosen. Der dritte Einbrecher war komplett dunkel gekleidet, trug ein Cappy und war ebenfalls maskiert.

Wer zur Tatzeit im Bereich des Supermarktes verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder den Ermittlern des Einbruchskommissariats anderweitig Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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