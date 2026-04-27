PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Täter erbeuten Zigaretten bei nächtlichem Supermarkt-Einbruch: Zeugen in Söhrewald-Wellerode gesucht

Kassel (ots)

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Einbrecher sind in der Nacht zum gestrigen Sonntag in einen Supermarkt in Söhrewald-Wellerode eingedrungen und haben eine noch unbestimmte Anzahl Zigaretten entwendet, deren Wert mehrere tausend Euro betragen dürfte. Die Kriminalpolizei Kassel sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise auf die drei maskierten Täter.

Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen 0:20 und 2:15 Uhr in der Wattenbacher Straße. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die Täter dem gegenüber des Zechenwegs gelegenen Supermarkt mit angeschlossener Bäckereifiliale zu Fuß genähert und zunächst die Eingangstür des Bäckers aufgehebelt. Von den Räumlichkeiten der Bäckerei aus zerstörten sie dann ein Rolltor und gelangten auf diesem Wege in den Verkaufsraum des Supermarktes. Aus bislang unbekannten Gründen löste die Alarmanlage dabei nicht aus. Anschließend brachten sie im Kassenbereich zahlreiche Zigarettenpackungen in ihren Besitz, indem sie diese in mehrere Müllbeutel verpackten. Mit den Zigaretten sowie einer Kassette mit Wechselgeld aus der Bäckereifiliale verließen die Einbrecher den Markt und flüchteten in Richtung Wattenbacher Straße, wo sich ihre Spur verliert.

Während der Tat konnten die Täter teilweise von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Zwei von ihnen waren demnach schlank, trugen helle Kapuzenpullover, dunkle Gesichtsmasken und dunkle Hosen. Der dritte Einbrecher war komplett dunkel gekleidet, trug ein Cappy und war ebenfalls maskiert.

Wer zur Tatzeit im Bereich des Supermarktes verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder den Ermittlern des Einbruchskommissariats anderweitig Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 12:30

    POL-KS: Fahrrad-Codieraktion im Polizeiladen in Kassel am 5. Mai 2026

    Kassel (ots) - Kassel: Die Fachberaterinnen und Fachberater des Polizeipräsidiums Nordhessen bieten 5. Mai 2026, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion im Polizeiladen in der Wolfsschlucht 5 in Kassel an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Da jedoch jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 01:27

    POL-KS: Landkreis Werra Meißner: Schwerer Verkehrsunfall, Motorradfahrer tödlich verletzt

    Kassel (ots) - Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 18:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße B 452 zwischen Wehretal Reichensachsen und Wehretal Hoheneiche zu einem schweren Verkehrsunfall. In dem Bereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem entgegenkommenden Auto. Die 35-jährige Autofahrerin aus Eschwege wurde leicht verletzt in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren