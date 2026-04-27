Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra Meißner: Schwerer Verkehrsunfall, Motorradfahrer tödlich verletzt

Kassel (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 18:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße B 452 zwischen Wehretal Reichensachsen und Wehretal Hoheneiche zu einem schweren Verkehrsunfall.

In dem Bereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem entgegenkommenden Auto.

Die 35-jährige Autofahrerin aus Eschwege wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 58-jährige Motorradfahrer aus dem Werra Meißner Kreis verstarb noch an der Unfallstelle.

Vor Ort waren Feuerwehr-, Rettungs- und Bergungskräfte aus dem Landkreis Werra-Meißner im Einsatz. Die Bundesstraße B 452 zwischen Reichensachsen und Wehretal war bis ca. 21:50 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

Die Polizeistation Eschwege hat die Ermittlungen zur Unfallursache vor Ort aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurden die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt und ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen.

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