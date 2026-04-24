Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Schwerer Verkehrsunfall, Motorradfahrer tödlich verletzt

Kassel (ots)

Am heutigen Freitag, 24.04.2026, gegen 12:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße B 236 zwischen Allendorf/Eder und Bromskirchen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Motorradfahrer befuhr die B 236 von Allendorf in Richtung Bromskirchen. Nach ersten Erkenntnissen wollte das Motorrad einen Lastwagen überholen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 24-jährige Autofahrer aus Warstein wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 52-jährige Motorradfahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis verstarb noch an der Unfallstelle. Ein hinter dem Motorrad fahrendes Auto wurde bei dem Unfall beschädigt, die Fahrerin blieb unverletzt.

Vor Ort waren Feuerwehr-, Rettungs- und Bergungskräfte aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg im Einsatz. Die Bundesstraße B 236 zwischen Allendorf und Bromskirchen war bis ca. 17:40 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

Die Polizeistation Frankenberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache vor Ort aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg wurden die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt und ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen.

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