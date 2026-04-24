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Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geparkten Volvo in Kassel-Kirchditmold gestreift und geflüchtet: Polizei sucht Zeugen von Verkehrsunfall

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag im Kasseler Stadtteil Kirchditmold ereignet hat, suchen aktuell die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Die Fahrerin eines schwarzen Volvo XC60 hatte ihr Fahrzeug gegen 11:25 Uhr in der Straße "Steinäcker", nahe der Hasserodtstraße, am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als sie nach nur etwa einer Stunde zurückkehrte, musste sie feststellen, dass nahezu die gesamte Fahrerseite des SUVs beschädigt war. Offenbar war in der Zwischenzeit ein anderes Fahrzeug in der Straße "Steinäcker", aus Richtung der Bahnstrecke kommend in Richtung Zentgrafenstraße unterwegs gewesen und hatte dabei den Volvo gestreift. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 15.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den Ermittlern Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

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