Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher steigen in zwei Wohnungen in Südstadt ein und scheitern an drei Haustüren in Harleshausen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Südstadt und -Harleshausen:

Zu insgesamt fünf Wohnungseinbrüchen wurde die Kasseler Polizei im Laufe des gestrigen Mittwochs in der Südstadt und im Stadtteil Harleshausen gerufen. Die Ermittler der Kriminalpolizei Kassel gehen davon aus, dass alle drei Taten in Harleshausen von denselben, bislang unbekannten Tätern begangen wurden. Ob diese auch für den Einbruch in zwei nebeneinanderliegende Wohnungen in der Südstadt verantwortlich sind, ist aktuell noch unklar. Die Kriminalbeamten suchen nun nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Zwei nebeneinanderliegende Wohnungen in Südstadt aufgebrochen

Zunächst hatte sich die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Akademiestraße, nahe der Menzelstraße, bei der Polizei gemeldet, nachdem sie am Nachmittag ihre Wohnungstür aufgebrochen vorgefunden hatte. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die Täter in der Zeit von 8:15 bis 14:20 Uhr Zutritt zu dem Haus verschafft, die Türen von zwei Wohnungen im vierten Obergeschoss aufgebrochen und anschließend die Wohnräume durchsucht. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Einbrecher etwas entwendeten, bevor sie ungesehen die Flucht in unbekannte Richtung antraten.

Einbrecher scheitern an drei Haustüren in Harleshausen

Später am Nachmittag wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes dann in die Sophie-Junghans-Straße in Kassel-Harleshausen gerufen, wo eine Anwohnerin Beschädigungen an ihrer Haustür festgestellt hatte. Wie sich im Zuge der Anzeigenaufnahme herausstellte, hatten die unbekannten Täter an insgesamt drei Reihenhäusern versucht, die Eingangstür mit einem Werkzeug aufzuhebeln. In allen Fällen hielten die Türen den Einbruchsversuchen stand, trotzdem entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand schlugen die Täter im Laufe des Dienstags oder in der Nacht zu Mittwoch, etwa bis 2:15 Uhr, zu.

Zeugen, die den für Einbrüche zuständigen Ermittlern der Kasseler Kripo sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

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