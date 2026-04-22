Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Fußgänger von Minicar erfasst und schwer verletzt: Zeugen auf Holländischer Straße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

In der Nacht auf den heutigen Mittwoch wurden die Beamten des Polizeireviers Nord zu einem Verkehrsunfall in der Kasseler Nordstadt gerufen, bei dem zwei Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt wurden. Zum Unfallhergang machten die Beteiligten jedoch unterschiedliche Angaben. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zur Aufklärung des Hergangs geben können.

Wie die aufnehmende Streife berichtet, hatte sich der Unfall gegen 2:25 Uhr auf der Holländischen Straße, kurz hinter der Kreuzung mit der Mombachstraße ereignet. Dort war der 41 Jahre alte Fahrer eines Minicars in Richtung Stadtmitte unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit den beiden jungen Männern kam. Nach seinen Schilderungen habe er den Kreuzungsbereich bei Grün überquert, als die Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn traten und er sie mit seinem gelben Toyota Corolla erfasste. Einer der beiden 18 Jahre alten Fußgänger gab hingegen an, das Minicar sei auf den Gehweg geraten und habe ihn und seinen gleichaltrigen Begleiter dort angefahren. Dieser konnte sich wegen seiner Verletzungen bislang nicht zum Hergang äußern. Beide wurden zunächst am Unfallort versorgt und anschließend mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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